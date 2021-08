Green pass, come ottenere il codice AUTHCODE in caso non sia arrivato o sia stato smarrito (Di lunedì 2 agosto 2021) E., possono acquisire la certificazione verde COVID - 19 dal sito istituzionale www.dgc.gov.it inserendo il codice fiscale o l' identificativo assegnato da Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 agosto 2021) E., possono acquisire la certificazione verde COVID - 19 dal sito istituzionale www.dgc.gov.it inserendo ilfiscale o l' identificativo assegnato da Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla ...

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - Corriere : Treviso, «Io leghista, intubato per 63 giorni, dico che sul green pass dobbiamo dire sì» - GiGhi50 : Green Pass per lavorare, i sindacati a Draghi: 'Non sia arma per licenziare' Articolo di Valentina Conte - Aletosi81 : RT @Stella82178745: Io credo che dichiarare di essersi vaccinati o, peggio, munirsi di green pass falso equivalga moralmente a cedere al ri… -