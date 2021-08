Gli hacker attaccano la Regione Lazio: colpito il portale per le vaccinazioni (Di lunedì 2 agosto 2021) I sistemi informatici della Regione Lazio sono stati attaccati dagli hacker. A finire k.o. il sito ufficiale della Regione, quello del Consiglio regionale e soprattutto il portale per le vaccinazioni anti Covid. La Polizia Postale ha avviato le indagini per scoprire i responsabili dell’attacco e per ripristinare i servizi. Nelle scorse ore è stato aperto un fascicolo per accesso abusivo a sistema informatico. Attacco hacker, chiesto il riscatto “Un attacco hacker molto potente, grave. Attaccato tutto il ced regionale. Abbiamo contattato forze ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) I sistemi informatici dellasono stati attaccati dagli. A finire k.o. il sito ufficiale della, quello del Consiglio regionale e soprattutto ilper leanti Covid. La Polizia Postale ha avviato le indagini per scoprire i responsabili dell’attacco e per ripristinare i servizi. Nelle scorse ore è stato aperto un fascicolo per accesso abusivo a sistema informatico. Attacco, chiesto il riscatto “Un attaccomolto potente, grave. Attaccato tutto il ced regionale. Abbiamo contattato forze ...

repubblica : Gli hacker bloccano i vaccini in tilt il portale del Lazio: “Pagate il riscatto in bitcoin” - itsmanuelas : Gli hacker dovevano bloccare il sistema regionale proprio quando devo fare il vaccino sti cessi - bizcommunityit : Gli hacker bloccano i vaccini in tilt il portale del Lazio: “Pagate il riscatto in bitcoin” - Gatra1996 : RT @repubblica: Gli hacker bloccano i vaccini, in tilt il portale del Lazio: 'Pagate il riscatto in bitcoin' - Gatra1996 : RT @mariamacina: Gli hacker bloccano i vaccini in tilt il portale del Lazio: “Pagate il riscatto in bitcoin” - la Repubblica -