Deliveroo, multa per 2,5 milioni di euro: violati i dati di 8 mila rider. Il Garante privacy: «Uso poco trasparente degli algoritmi» (Di lunedì 2 agosto 2021) Deliveroo Italy è stata multata per 2,5 milioni di euro. La sanzione è stata direttamente applicata dal Garante per la privacy contro la piattaforma di delivery per aver trattato in modo illecito i dati personali di circa 8 mila rider. Per mettersi in regola – si legge nella decisione del Garante – la società dovrà modificare il trattamento dei dati dei lavoratori adeguandosi, entro tempi determinati, alle prescrizioni dell’Autorità. Dagli accertamenti è emersa anche la mancata trasparenza ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021)Italy è statata per 2,5di. La sanzione è stata direttamente applicata dalper lacontro la piattaforma di delivery per aver trattato in modo illecito ipersonali di circa 8. Per mettersi in regola – si legge nella decisione del– la società dovrà modificare il trattamento deidei lavoratori adeguandosi, entro tempi determinati, alle prescrizioni dell’Autorità. Dagli accertamenti è emersa anche la mancata trasparenza ...

Advertising

fattoquotidiano : Deliveroo, multa di 2,5 milioni di euro dal Garante per la Privacy: “Dati personali di 8mila rider usati in modo il… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Deliveroo, multa di 2,5 milioni di euro dal Garante per la Privacy: “Dati personali di 8mila rider usati in modo illec… - ColonnaGiuseppe : Il Garante per la #Privacy ha multato la piattaforma di food delivery #Deliveroo Italia per aver trattato in modo i… - Open_gol : Il Garante per la Privacy contro Deliveroo Italy: la piattaforma di food delivery deve pagare una multa salata e me… - hogiadato : RT @petergomezblog: Deliveroo, multa di 2,5 milioni di euro dal Garante per la Privacy: “Dati personali di 8mila rider usati in modo illeci… -