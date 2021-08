CIV | la notte magica di Misano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 2 agosto 2021) L’ultimo weekend dell’estate 2021 senza la MotoGP ha visto come protagonista il CIV, che ha illuminato (letteralmente) ladi. Il sabato la serie tricolore ha fatto esordire la Racing Night, inedito format ideato dalla Federmoto che prevede la disputa di una delle due manche in notturna. Il risultato è un successo, grazie anche alla concomitanza con l’evento del Pink Week, che ha attratto molta gente, ed al ritorno del pubblico sugli spalti, dopo più di un anno di assenza. CIV: una lezione anche per il mondiale? SulWorld Circuit il CIV ha messo in scena il weekend più atteso della stagione. ...