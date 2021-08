Città in fiamme, bagnanti in fuga dagli stabilimenti: intossicati, oltre 800 evacuati e ingenti danni (Di lunedì 2 agosto 2021) Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato a Pescara, minacciando le tante abitazioni presenti in zona. Incendi anche sulla Costa dei Trabocchi, con il territorio di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, devastato. Fumo e fiamme altissime si sono sviluppate, a partire dalle 14.30, su un fronte di chilometri, sia verso San Vito che verso Fossacesia. Bruciata anche la pinetina di Vallevò. Numerosi incendi hanno colpito il territorio comunale di Ortona. Diversi i focolai che hanno interessato varie contrade della cittadina. Scene drammatiche, con le fiamme hanno raggiunto le abitazioni e le spiagge, dove c’è stato un fuggi fuggi di cittadini e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato a Pescara, minacciando le tante abitazioni presenti in zona. Incendi anche sulla Costa dei Trabocchi, con il territorio di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, devastato. Fumo ealtissime si sono sviluppate, a partire dalle 14.30, su un fronte di chilometri, sia verso San Vito che verso Fossacesia. Bruciata anche la pinetina di Vallevò. Numerosi incendi hanno colpito il territorio comunale di Ortona. Diversi i focolai che hanno interessato varie contrade della cittadina. Scene drammatiche, con lehanno raggiunto le abitazioni e le spiagge, dove c’è stato un fuggi fuggi di cittadini e ...

