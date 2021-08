CALCIO, MEDIASET: TREVISANI SI UNISCE A CALLEGARI. DUE SPECIALI SULLA SERIE A IN PRIMA SERATA SU RETE4. TORNA TIKI TAKA (Di lunedì 2 agosto 2021) La stagione calcistica è ai nastri di partenza e MEDIASET sarà protagonista con grandi esclusive. Ma la PRIMA novità è una notizia: da quest’anno il team dei telecronisti potrà contare SULLA preziosa professionalità di Riccardo TREVISANI, una delle voci più apprezzate dagli appassionati di CALCIO. Riccardo TREVISANI si UNISCE al confermatissimo Massimo CALLEGARI e ai colleghi della redazione di SportMEDIASET, per raccontare in esclusiva gli eventi calcistici MEDIASET. Si parte dal 13 al 16 agosto con le sedici partite ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 2 agosto 2021) La stagione calcistica è ai nastri di partenza esarà protagonista con grandi esclusive. Ma lanovità è una notizia: da quest’anno il team dei telecronisti potrà contarepreziosa professionalità di Riccardo, una delle voci più apprezzate dagli appassionati di. Riccardosial confermatissimo Massimoe ai colleghi della redazione di Sport, per raccontare in esclusiva gli eventi calcistici. Si parte dal 13 al 16 agosto con le sedici partite ...

