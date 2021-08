Barcellona, De Jong: «Stiamo crescendo come squadra, lotteremo per tutto» (Di lunedì 2 agosto 2021) Il centrocampista del Barcellona Frenkie De Jong ha parlato della nuova stagione dei blaugrana che sta per cominciare Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, in una intervista a Sport ha parlato della nuova stagione dei blaugrana che sta per cominciare. MIGLIORAMENTI – «È difficile dire come sono migliorato, ma penso di essere cresciuto molto come persona e anche come calciatore. E voglio continuare a crescere». LOTTARE – «Penso che per questa stagione abbiamo migliorato la rosa, Stiamo crescendo come ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Il centrocampista delFrenkie Deha parlato della nuova stagione dei blaugrana che sta per cominciare Frenkie De, centrocampista del, in una intervista a Sport ha parlato della nuova stagione dei blaugrana che sta per cominciare. MIGLIORAMENTI – «È difficile diresono migliorato, ma penso di essere cresciuto moltopersona e anchecalciatore. E voglio continuare a crescere». LOTTARE – «Penso che per questa stagione abbiamo migliorato la rosa,...

