Attacco hacker alla Regione Lazio, bloccate le prenotazioni dei vaccini. Zingaretti: “È terrorismo” (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Attacco hacker che ha colpito il centro elaborazione dati del sistema di prenotazione dei vaccini anti-Covid del Lazio è il “più grave mai avvenuto in Italia” e assume contorni “di stampo terroristico“. La denuncia arriva dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Roma per fare il punto della situazione dopo la violenta incursione digitale – tutt’ora in corso – nei sistemi informatici regionali. Tutto è cominciato nella notte tra sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021 quando, ha spiegato Zingaretti, “la ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 agosto 2021) L’che ha colpito il centro elaborazione dati del sistema di prenotazione deianti-Covid delè il “più grave mai avvenuto in Italia” e assume contorni “di stampo terroristico“. La denuncia arriva dal presidente della, Nicola, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Roma per fare il punto della situazione dopo la violenta incursione digitale – tutt’ora in corso – nei sistemi informatici regionali. Tutto è cominciato nella notte tra sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021 quando, ha spiegato, “la ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - QuinziUgo : @arcamasilum Mi ero sbagliato di otto ore. Conferenza stampa di Zingaretti alle 17:00 - Alessan50612358 : RT @tetrabondi: Grazie ai grandissimi geni ??che hanno fatto l’attacco #hacker alla @RegioneLazio oggi mio padre è andato a prendere tutta l… -