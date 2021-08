Vettel squalificato, Hamilton secondo e Sainz terzo (Di domenica 1 agosto 2021) MOGYOROD (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Podio svanito per Sebastian Vettel nel GP di Ungheria. Il pilota tedesco della Aston Martin, che al termine della gara si era anche rammaricato per la mancata vittoria, è stato squalificato, perdendo il secondo posto che aveva conquistato. Già subito dopo il GP i commissari di gara avevano aperto un procedimento nei confronti di Vettel in base all’articolo 6.6.2 del regolamento tecnico F1, che prevede che le vetture debbano arrivare con almeno un litro di benzina alla fine della gara. secondo la nota emessa dalla FIA, nei controlli post-gara il tedesco aveva solo 0,3 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) MOGYOROD (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Podio svanito per Sebastiannel GP di Ungheria. Il pilota tedesco della Aston Martin, che al termine della gara si era anche rammaricato per la mancata vittoria, è stato, perdendo ilposto che aveva conquistato. Già subito dopo il GP i commissari di gara avevano aperto un procedimento nei confronti diin base all’articolo 6.6.2 del regolamento tecnico F1, che prevede che le vetture debbano arrivare con almeno un litro di benzina alla fine della gara.la nota emessa dalla FIA, nei controlli post-gara il tedesco aveva solo 0,3 ...

