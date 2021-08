Temptation Island 2021 | Stefano ricorda i primi tempi con Manuela | “Le brillavano gli occhi”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 1 agosto 2021) Se duranteCarriero ha avuto solo critiche e persino insulti per l’ormai ex fidanzataCarriero (che, lo ricordiamo, oggi è fidanzata con il single Luciano Punzo, conosciuto all’interno del villaggio delle fidanzate), intervistato da “Uomini e Donne Magazine” dopo l’esperienza in Sardegna, il pallavolista brindisino ha ripercorso la storia con la ragazza, svelando come si è innamorato di lei.Sirena spiega perché si è innamoratoCarriero A ...