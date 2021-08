Simpatico siparietto social per Manolas con un tifoso dopo la vittoria contro il Bayern Monaco (Di domenica 1 agosto 2021) dopo l'amichevole con il Bayern Monaco all'Allianz Arena, vinta nettamente dal Napoli con il risultato di 0-3, Kostas Manolas è stato protagonista di un Simpatico siparietto social. Il difensore greco ha festeggiato la prestazione della squadra sul proprio profilo Instagram ed un tifoso lo ha incitato: "Piano piano stai imparando pure a impostare". Il difensore greco dunque gli ha risposto prontamente: "Ci sto provando sempre, frate". Leggi su spazionapoli (Di domenica 1 agosto 2021)l'amichevole con ilall'Allianz Arena, vinta nettamente dal Napoli con il risultato di 0-3, Kostasè stato protagonista di un. Il difensore greco ha festeggiato la prestazione della squadra sul proprio profilo Instagram ed unlo ha incitato: "Piano piano stai imparando pure a impostare". Il difensore greco dunque gli ha risposto prontamente: "Ci sto provando sempre, frate".

Advertising

gilnar76 : Rabiot prende in giro Demiral: il simpatico siparietto post Monza Juve – FOTO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - imzaghi71 : @tancredipalmeri @FBiasin Simpatico siparietto! ?? ?? Due dementi, con me tre! ?? ?? - ptvtelenostra : Il simpatico siparietto dei calciatori dell'Avellino in diretta a Notte Ritiro su Prima Tivvù. Dopo Maniero, questa… - ptvtelenostra : Il simpatico siparietto dei calciatori dell'Avellino in diretta a Notte Ritiro su Prima Tivvù. Dopo Maniero, questa… - mostro15119736 : RT @roma_paoletta: Siparietto simpatico di ieri. Il mio fioraio Mustafà, da 30 anni in Italia, parla romano meglio di me, ieri riferendosi… -