San Basilio, droga sugli alberi e nell’auto: sequestrati 7 kg di sostanza stupefacente, due arresti (Di domenica 1 agosto 2021) droga nascosta sugli alberi e nel doppiofondo di un’auto. Ben 7 chili, in tutto, la sostanza stupefacente sequestrata così suddivisa: 6 kg di hashish/marijuana, mezzo kg di eroina e 160 grammi di cocaina. Il “doppio colpo allo spaccio di droga” è stato effettuato nel quartiere San Basilio da parte della Polizia di Stato, che ha arrestato due persone. San Basilio, droga nascosta sugli alberi Nel primo pomeriggio di ieri, gli investigatori del IV Distretto di P.S. San Basilio, diretto da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021)nascostae nel doppiofondo di un’auto. Ben 7 chili, in tutto, lasequestrata così suddivisa: 6 kg di hashish/marijuana, mezzo kg di eroina e 160 grammi di cocaina. Il “doppio colpo allo spaccio di” è stato effettuato nel quartiere Sanda parte della Polizia di Stato, che ha arrestato due persone. SannascostaNel primo pomeriggio di ieri, gli investigatori del IV Distretto di P.S. San, diretto da ...

