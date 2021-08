No vax e positiva, partorisce e fugge per non essere ricoverata: il neonato abbandonato in ospedale (Di domenica 1 agosto 2021) Una donna positiva al e in stato di gravidanza, dichiaratamente , è fuggita dall' subito dopo aver partorito , con l'aiuto del marito. La donna, che non voleva essere ricoverata in un reparto Covid, ... Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) Una donnaal e in stato di gravidanza, dichiaratamente , è fuggita dall' subito dopo aver partorito , con l'aiuto del marito. La donna, che non volevain un reparto Covid, ...

Advertising

Freed19789258 : @Siux80 @ilmessaggeroit Infatti, qui la cosa grave è l'abbandono, ma fa più notizia e alimenta più odio tra cittadi… - kappaTI : No vax partorisce a Palermo e fugge con l'aiuto del marito: era positiva, neonato abbandonato - melinacugliari : RT @annamariamoscar: No vax partorisce a Palermo e fugge con l'aiuto del marito: era positiva, neonato abbandonato?? Non è possibile! Ma cos… - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: No vax partorisce a Palermo e fugge con l'aiuto del marito: era positiva, neonato abbandonato - luposilenzioso2 : RT @annamariamoscar: No vax partorisce a Palermo e fugge con l'aiuto del marito: era positiva, neonato abbandonato?? Non è possibile! Ma cos… -