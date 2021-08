LIVE – Salernitana-Palermo 2-1 | amichevole 2021 DIRETTA

(Di domenica 1 agosto 2021) Tutto pronto per il testtra. Si gioca alle 17:30 di domenica 1 agosto e le due squadre sono pronte a ben figurare a poche settimane dall’esordio stagionale. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti al termine dei novanta minuti di gioco. COME VEDERE LA PARTITA INAGGIORNA LA2-1 (17? Christoffersen, 64? Coulibaly, 73? Silipo (rig)) 73? IL GOL! IL GOL! IL GOL! SILIPO DAL DISCHETTO SEGNA IL GOL CHE DIMEZZA LO SVANTAGGIO! 2-1. 72? Calcio di ...

- Contrasto dentro l'area di rigore della, va giù Fella. Per l'arbitro è tutto regolare. 14 p.t. - Primo tiro del Palermo: si tratta di una conclusione velleitaria di Ivan Marconi. 10 ...Leggi notizie correlate ? Palermo -: come seguire il test amichevole ? Palermo, ad agosto amichevole con la: 1 Belec, 2 Zortea, 3 Jaroszynski, 4 Bogdan, 5 Gyomber, ...52' Dall'angolo, pericoloso colpo di testa di Marong, palla sul fondo 52' Pericoloso cross di De Rose, si rifugia in angolo la Salernitana 51' Si rialza Obi, tutto ok per ...45' Primo tempo finito senza minuti di recupero, granata (in maglia biancoceleste) in vantaggio 1-0 grazie al gol di Kristoffersen 37' Lancio di Schiavone per D'Andrea che entra in ...