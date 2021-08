LIVE – Gara F1 GP Ungheria 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 1 agosto 2021) Tutto pronto per il Gran Premio d’Ungheria 2021, undicesimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Tutto pronto all’Hungaroring per questo appuntamento fondamentale per il proseguo della stagione. Hamilton scatta dalla pole, Verstappen solo terzo, Leclerc prova dalla settima casella. Ci sarà da divertirsi nei 7o giri del GP d’Ungheria e potrete seguire la DIRETTA testuale su Sportface con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA Gara IN DIRETTA LIVE Gara AGGIORNA LA DIRETTA Classifica ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Tutto pronto per il Gran Premio d’, undicesimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Tutto pronto all’Hungaroring per questo appuntamento fondamentale per il proseguo della stagione. Hamilton scatta dalla pole, Verstappen solo terzo, Leclerc prova dalla settima casella. Ci sarà da divertirsi nei 7o giri del GP d’e potrete seguire latestuale su Sportface congliin tempo reale. COME VEDERE LAINAGGIORNA LAClassifica ...

Advertising

sportli26181512 : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: 4x100 mista di bronzo, Paltrinieri 4°: La 4x100 mista con Ceccon, M… - infoitsport : LIVE TJ - MONZA-JUVENTUS 0-0 - Gara iniziata - infoitsport : LIVE Nizza-Milan alle 20.30: Maignan dal 1’, Giroud a gara in corso - tuttomonza : Segui la gara in diretta minuto per minuto ???????????? #MonzaJuve #TrofeoBerlusconi - ilcirotano : LIVE Nizza-Milan alle 20.30: Maignan dal 1’, Giroud a gara in corso - -