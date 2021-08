Katie Holmes, la figlia Suri Cruise è cresciuta ed è tutta sua madre (Di domenica 1 agosto 2021) Suri è cresciuta e somiglia sempre di più a sua madre Katie Holmes. La figlia di Tom Cruise si è mostrata in giro per le vie di New York in un momento di relax con le amiche, strappo alla regola che spesso si concede da quando ha lasciato la California per raggiungere la Grande Mela. Gli occhi sono quelli del papà, stretti e allungati, ma la figura è quella di mamma Katie. La coda bassa e la figura slanciata ci ricordano Joey Potter di Dawson’s Creek, la serie cult anni ’90 che ha consacrato sua madre al successo, riportandoci indietro nel ... Leggi su dilei (Di domenica 1 agosto 2021)e somiglia sempre di più a sua. Ladi Tomsi è mostrata in giro per le vie di New York in un momento di relax con le amiche, strappo alla regola che spesso si concede da quando ha lasciato la California per raggiungere la Grande Mela. Gli occhi sono quelli del papà, stretti e allungati, ma la figura è quella di mamma. La coda bassa e la figura slanciata ci ricordano Joey Potter di Dawson’s Creek, la serie cult anni ’90 che ha consacrato suaal successo, riportandoci indietro nel ...

