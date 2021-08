Incidente mortale a Velletri: non ce l’ha fatta il 25enne sbalzato via dall’auto (Di domenica 1 agosto 2021) Non ce l’ha fatta il ragazzo di 25 anni rimasto coinvolto nei giorni scorsi nel sinistro avvenuto in Via Appia Nord nel Comune di Velletri. Troppo gravi, purtroppo, le ferite riportate dal giovane che era stato sbalzato via dall’auto, una Yaris, dopo che quest’ultima si era schiantata contro un muretto. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 – che avevano soccorso anche il conducente – e i Carabinieri della locale Compagnia. Il luogo dove è avvenuto l’Incidente lo scorso 28 luglio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Non ceil ragazzo di 25 anni rimasto coinvolto nei giorni scorsi nel sinistro avvenuto in Via Appia Nord nel Comune di. Troppo gravi, purtroppo, le ferite riportate dal giovane che era statovia, una Yaris, dopo che quest’ultima si era schiantata contro un muretto. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 – che avevano soccorso anche il conducente – e i Carabinieri della locale Compagnia. Il luogo dove è avvenuto l’lo scorso 28 luglio su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Incidente mortale a Velletri: non ce l’ha fatta il 25enne sbalzato via dall’auto - MoltoBenone : @m4gny Provochi un incidente mortale? Schiere di infermieri e medici intorno a dirti 'sei stato kattivo!! Te la sei… - torinoggi : Incidente mortale in Val di Susa, motociclista si schianta contro il guardrail - LucianoBonazzi : #MortiSulLavoro Davide Deboli morto a Verona, schiacciato dal camion. L'incidente mortale in una azienda di traspor… - news24_city : Incidente mortale in via Trani: morto centauro barlettano 33enne -