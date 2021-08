F1: Gp Ungheria a Ocon, Hamilton 3/o in rimonta, Sainz 4/o (Di domenica 1 agosto 2021) Esteban Ocon ha conquistato il Gp di Ungheria di Formula 1 al termine di una gara ricca di colpi di scena. Secondo è Sebastian Vettel e terzo Lewis Hamilton, protagonista di una spettacolare rimonta. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 1 agosto 2021) Estebanha conquistato il Gp didi Formula 1 al termine di una gara ricca di colpi di scena. Secondo è Sebastian Vettel e terzo Lewis, protagonista di una spettacolare. ...

Advertising

SkySportF1 : ?? OCON VINCE LA SUA PRIMA GARA IN F1? ?? Super Alonso 'in difesa' su Hamilton I risultati ?… - Gazzetta_it : F1 GP Ungheria, Ocon pesca il jolly in Ungheria. Vettel sul podio con Hamilton - SkySportF1 : Ocon vince il GP d'Ungheria con l'Alpine: storia e statistiche #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - 1000Cuori : ?? F1 - Gp d’Ungheria - Ocon vince e va a ringraziare Alonso, Sainz è quarto ?? - wolfsxtar : RT @mult1formula: ????FORMULA 1| REPORT GP DI UNGHERIA ??La nostra @stripedtshirt ha provato a raccontarvi questa gara memorabile nel report… -