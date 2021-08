Ercolano, il sindaco sul rave party: “Non si ripeta in futuro” (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Voglio innanzitutto esprimere il mio ringraziamento alle forze dell’ordine, ma allo stesso tempo ricordare a tutti che la pandemia non è ancora finita”. Lo dice il sindaco di Ercolano (Napoli) Ciro Buonajuto a proposito del rave party interrotto la scorsa notte dalle forze dell’ordine al Vesuvio. “Comprendo la voglia di socializzazione e lo stare insieme, ma quello che è accaduto ieri sera non va certo in questa direzione. Mi auguro che le denunce agli organizzatori siano da monito per troncare il ripetersi di eventi del genere in futuro”. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Voglio innanzitutto esprimere il mio ringraziamento alle forze dell’ordine, ma allo stesso tempo ricordare a tutti che la pandemia non è ancora finita”. Lo dice ildi(Napoli) Ciro Buonajuto a proposito delinterrotto la scorsa notte dalle forze dell’ordine al Vesuvio. “Comprendo la voglia di socializzazione e lo stare insieme, ma quello che è accaduto ieri sera non va certo in questa direzione. Mi auguro che le denunce agli organizzatori siano da monito per troncare il ripetersi di eventi del genere in”. L'articolo proviene da ...

