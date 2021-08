Dalla maledizione di Rio all'oro olimpico: ecco chi è Gianmarco Tamberi (Di domenica 1 agosto 2021) Il trionfo dell'atleta marchigiano arriva dopo il grave infortunio del 2016 che gli costò la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro Leggi su ilgiornale (Di domenica 1 agosto 2021) Il trionfo dell'atleta marchigiano arriva dopo il grave infortunio del 2016 che gli costò la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro

Ultime Notizie dalla rete : Dalla maledizione Dalla maledizione di Rio all'oro olimpico: ecco chi è Gianmarco Tamberi Tamberi è nel giro che conta del salto in alto da almeno 7 anni, ovvero dalla vittoria agli Assoluti italiani di Rovereto. Dal 2014 al 2016 la sua è stata una escalation velocissima, fino a stabilire ...

Dalla maledizione di Rio all'oro olimpico: ecco chi è Gianmarco Tamberi
Il trionfo dell'atleta marchigiano arriva dopo il grave infortunio del 2016 che gli costò la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro

