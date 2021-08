Come sta la Principessa Charlene? Si fa largo l’ipotesi di una “fuga” (Di domenica 1 agosto 2021) La Principessa Charlene è davvero in Sudafrica per motivi di salute oppure è “fuggita”? Si era parlato fino ad oggi di una complicazione infettiva, insorta in seguito all’inserimento di un impianto dentale per un “rialzo del seno mascellare”. Per questo motivo, Charlene avrebbe deciso di farsi curare nel Paese sudafricano, e precisamente nella provincia di KwaZuli-Natal. LEGGI ANCHE => Come sta la Principessa Charlene? Preoccupazione sulle sue condizioni dopo una seconda operazione Tuttavia, Come riporta anche Il Messaggero, sembra che ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 1 agosto 2021) Laè davvero in Sudafrica per motivi di salute oppure è “fuggita”? Si era parlato fino ad oggi di una complicazione infettiva, insorta in seguito all’inserimento di un impianto dentale per un “rialzo del seno mascellare”. Per questo motivo,avrebbe deciso di farsi curare nel Paese sudafricano, e precisamente nella provincia di KwaZuli-Natal. LEGGI ANCHE =>sta la? Preoccupazione sulle sue condizioni dopo una seconda operazione Tuttavia,riporta anche Il Messaggero, sembra che ...

