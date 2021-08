CIV SS600, Misano: Caricasulo vince anche Gara 2 davanti a Verdoia (Di domenica 1 agosto 2021) Quello del weekend del CIV Supersport 600 a Misano è stato un fine settimana da incorniciare per Federico Caricasulo , velocissimo fin dalle prime prove, poleman e vincitore sia in Gara 1 il sabato, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) Quello del weekend del CIV Supersport 600 aè stato un fine settimana da incorniciare per Federico, velocissimo fin dalle prime prove, poleman e vincitore sia in1 il sabato, ...

Advertising

Fred19259681161 : RT @gponedotcom: CIV Misano: 1-2 di Caricasulo in SS600, Vannucci domina la SS300: Prova di forza di Federico Caricasulo che centra la dopp… - gponedotcom : CIV Misano: 1-2 di Caricasulo in SS600, Vannucci domina la SS300: Prova di forza di Federico Caricasulo che centra… - motosprint : CIV SS600, Misano: #Caricasulo vince anche Gara 2 davanti a #Verdoia ?? - gponedotcom : CIV: Vittoria del riscatto di Caricasulo in SS600, Vannucci nel nome di Mora in SS300: Federico Caricasulo torna al… -