A.A.A. cercasi il fidanzato dell'amante del mio compagno: volantino sui generis a Scafati (Di domenica 1 agosto 2021) E' spuntato ovunque, a Scafati, un volantino giallo decisamente sui generis. Si tratterebbe del gesto di una ragazza tradita che, spargendo il suo messaggio tra le strade e sugli edifici, starebbe ... Leggi su salernotoday (Di domenica 1 agosto 2021) E' spuntato ovunque, a, ungiallo decisamente sui. Si tratterebbe del gesto di una ragazza tradita che, spargendo il suo messaggio tra le strade e sugli edifici, starebbe ...

Advertising

stripperforciro : RT @xlouissunx: cercasi fidanzato come niall - xsasi28x : RT @xlouissunx: cercasi fidanzato come niall - xlouissunx : cercasi fidanzato come niall - VittorioKrino : Mia madre mi ha detto, #tomdaley e’ l’uomo che vorrei che tu frequentassi e che dovresti presentarmi! Mamma daje… - giovannaguddemi : ?? Twitter cercasi fidanzato virtuale da baciare con un click facile no ?? le risposte di alcuni sono bellissime ?? co… -