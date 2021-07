Vademecum per proteggere i capelli da sole e sale (e cominciare settembre con la testa giusta) (Di sabato 31 luglio 2021) Siamo in vacanza: la pelle si colora d’oro, a qualcuna fanno capolino anche graziose lentiggini sul viso, ci sentiamo meglio, respiriamo relax, siamo in pace con noi stesse nel pieno del nostro personale piano di detox tecnologico. C’è solo un punto debole: i capelli che, più trascorrono i giorni di ferie e più cominciano a mutare forma e trasformarsi in un groviglio arruffata, arido e senza senso. Questo perché, lo sappiamo, l’aumento delle temperature, l’umidità, l’esposizione ai raggi solari e la salsedine possono mettere a dura prova l’equilibrio della chioma rendendola più difficili da gestire, più fragile e spenta. Indispensabile quindi un piano salva bellezza estivo. Leggi su vanityfair (Di sabato 31 luglio 2021) Siamo in vacanza: la pelle si colora d’oro, a qualcuna fanno capolino anche graziose lentiggini sul viso, ci sentiamo meglio, respiriamo relax, siamo in pace con noi stesse nel pieno del nostro personale piano di detox tecnologico. C’è solo un punto debole: i capelli che, più trascorrono i giorni di ferie e più cominciano a mutare forma e trasformarsi in un groviglio arruffata, arido e senza senso. Questo perché, lo sappiamo, l’aumento delle temperature, l’umidità, l’esposizione ai raggi solari e la salsedine possono mettere a dura prova l’equilibrio della chioma rendendola più difficili da gestire, più fragile e spenta. Indispensabile quindi un piano salva bellezza estivo.

Advertising

MaxBertoni1 : RT @ParcodiGiacomo: 'La richiesta di #greenpass è totalmente illegittima, e altrettanto illegittimo per gli esercenti sarebbe pretenderne l… - Lacernman : RT @ParcodiGiacomo: 'La richiesta di #greenpass è totalmente illegittima, e altrettanto illegittimo per gli esercenti sarebbe pretenderne l… - original_igi : RT @ParcodiGiacomo: 'La richiesta di #greenpass è totalmente illegittima, e altrettanto illegittimo per gli esercenti sarebbe pretenderne l… - etventadv : RT @ParcodiGiacomo: 'La richiesta di #greenpass è totalmente illegittima, e altrettanto illegittimo per gli esercenti sarebbe pretenderne l… - SanGuidoPomposa : RT @ParcodiGiacomo: 'La richiesta di #greenpass è totalmente illegittima, e altrettanto illegittimo per gli esercenti sarebbe pretenderne l… -