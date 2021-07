Ultime Notizie Roma del 31-07-2021 ore 10:10 (Di sabato 31 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio in apertura roghi sulla Sicilia due giorni di incendi da Palermo a Catania da Enna a Noto il Presidente della Regione nello Musumeci in bocca al carcere a vita per i giovani a Catania un vasto rogo si è sviluppato nelle periferie della città 150 persone sono state bloccate dagli incendi in due zone Marinare di Catania sono state salvate da mezzi e personale della capitaneria di porto altri 15 incendi nel catanese brucia anche l’ennese le fiamme hanno messo a rischio gli allevamenti di bestiame della zona in volo si sono sollevati Canadair elicotteri per domare le fiamme ... Leggi su romadailynews (Di sabato 31 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio in apertura roghi sulla Sicilia due giorni di incendi da Palermo a Catania da Enna a Noto il Presidente della Regione nello Musumeci in bocca al carcere a vita per i giovani a Catania un vasto rogo si è sviluppato nelle periferie della città 150 persone sono state bloccate dagli incendi in due zone Marinare di Catania sono state salvate da mezzi e personale della capitaneria di porto altri 15 incendi nel catanese brucia anche l’ennese le fiamme hanno messo a rischio gli allevamenti di bestiame della zona in volo si sono sollevati Canadair elicotteri per domare le fiamme ...

