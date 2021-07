Tokio 2020, Jacobs vola in finale dei 100 metri in 9? 94?. Argento di Nespoli, bronzo per Testa, Quadarella e Pizzolato (Di sabato 31 luglio 2021) Marcell Jacobs ha vinto oggi la sua batteria dei 100 metri di Tokyo 2020 stabilendo il nuovo primato italiano in 9?94. Un tempo strepitoso che ha dichiarato proprio il velocista italiano – con papà americano – sia ancora perfettibile in finale: “alla fine ho controllato“. Ai microfoni RAI il centometrista, che ha migliorato il 9”95 del maggio scorso, infiammando gli animi degli italiani, ha sottolineato di sentire “tutto il tifo dell’Italia“. 9.94! A #Tokyo2020 RECORD ITALIANO nei 100 metri per Marcell Jacobs!#ItaliaTeam #StuporMundi @atleticaitalia ... Leggi su velvetmag (Di sabato 31 luglio 2021) Marcellha vinto oggi la sua batteria dei 100di Tokyostabilendo il nuovo primato italiano in 9?94. Un tempo strepitoso che ha dichiarato proprio il velocista italiano – con papà americano – sia ancora perfettibile in: “alla fine ho controllato“. Ai microfoni RAI il centosta, che ha migliorato il 9”95 del maggio scorso, infiammando gli animi degli italiani, ha sottolineato di sentire “tutto il tifo dell’Italia“. 9.94! A #TokyoRECORD ITALIANO nei 100per Marcell!#ItaliaTeam #StuporMundi @atleticaitalia ...

