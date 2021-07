Tiro con l'arco, Nespoli argento nell'individuale (Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mauro Nespoli è medaglia d'argento nel torneo olimpico individuale di Tiro con l'arco ai Giochi Olimpici di Tokyo. In finale l'azzurro è stato sconfitto 6-4 dal turco Mete Gazoz (26-29 28-28 27-26 29-29 29-26). “Non è un oro perso ma un argento vinto” ha dichiarato Nespoli a fine gara. “E' solo l'inizio, Montano ha insegnato che si può andare ancora avanti tanto nella scherma, figuriamoci nel Tiro con l'arco, non c'è limite. Guardo avanti fino al 2032” ha detto l'arciere di Voghera. “Questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mauroè medaglia d'nel torneo olimpicodicon l'ai Giochi Olimpici di Tokyo. In finale l'azzurro è stato sconfitto 6-4 dal turco Mete Gazoz (26-29 28-28 27-26 29-29 29-26). “Non è un oro perso ma unvinto” ha dichiaratoa fine gara. “E' solo l'inizio, Montano ha insegnato che si può andare ancora avanti tantoa scherma, figuriamoci nelcon l', non c'è limite. Guardo avanti fino al 2032” ha detto l'arciere di Voghera. “Questa ...

Advertising

ItaliaTeam_it : BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in… - Coninews : S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E! ?? Lucilla #Boari è BRONZOOOOOO! Medaglia storica per il tiro con l'arco femminile italian… - Coninews : ARGENTO PER MAURO! ???? A #Tokyo2020, alla sua quarta Olimpiade, Mauro #Nespoli sale sul secondo gradino del podio… - davideciokko : RT @Coninews: ARGENTO PER MAURO! ???? A #Tokyo2020, alla sua quarta Olimpiade, Mauro #Nespoli sale sul secondo gradino del podio nel tiro c… - MarcoAlici : RT @Coninews: ARGENTO PER MAURO! ???? A #Tokyo2020, alla sua quarta Olimpiade, Mauro #Nespoli sale sul secondo gradino del podio nel tiro c… -