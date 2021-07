Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia ammette: non è facile (Di sabato 31 luglio 2021) Filippo Bisciglia saluta Temptation Island 2021 e nel farlo regala a tutti un messaggio di vera speranza. Si è da poco conclusa la nuova stagione di Temptation Island 2021 che come sempre si è rivelata un grande successo, lasciando incollati alla tv tantissimi telespettatori. Non per tutte le coppie alla fine è trionfato l’amore, ma le loro storie hanno appassionato il grande pubblico di Canale Cinque ancora una volta, lasciando al padrona di casa anche il successo degli ascolti da record. Oggi a pochi giorni di distanza è lui a ... Leggi su chenews (Di sabato 31 luglio 2021)salutae nel farlo regala a tutti un messaggio di vera speranza. Si è da poco conclusa la nuova stagione diche come sempre si è rivelata un grande successo, lasciando incollati alla tv tantissimi telespettatori. Non per tutte le coppie alla fine è trionfato l’amore, ma le loro storie hanno appassionato il grande pubblico di Canale Cinque ancora una volta, lasciando al padrona di casa anche il successo degli ascolti da record. Oggi a pochi giorni di distanza è lui a ...

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - mindofmichs : RT @advorelou: Ora ho capito chi mi ricorda Tommaso di Temptation Island! È Harry Styles, raga, ma non il nostro, quello di Anna Todd, è Ha… - leggoit : Temptation Island 2021, Jessica Mascheroni e Davide Basolo incontro dopo il reality: «Prima che escano foto strane…» - HOSE0KTEAR : thread di me e le mie emozioni as alessandro di temptation island ??? -