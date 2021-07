Teatro greco di Siracusa, bastava parlarne. Ora ci sono quattro posti auto per disabili all’ingresso (Di sabato 31 luglio 2021) In Italia si sa, il tema dei disabili è spinoso. Ci sono molte barriere architettoniche e i furbetti non facilitano di certo la vita di chi, purtroppo, è diversamente abile. Accade che i miei genitori si recano alle rappresentazioni classiche del Teatro greco di Siracusa, fiore all’occhiello dello spettacolo italiano e internazionale. Una rassegna che si rinnova di anno in anno e che l’Istituto nazionale del dramma antico (Inda) organizza da 56 anni. Mia madre è da molti anni sulla sedia a rotelle e per tale ragione lei e padre, che l’accompagna, hanno avuto e hanno la possibilità di accedere alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) In Italia si sa, il tema deiè spinoso. Cimolte barriere architettoniche e i furbetti non facilitano di certo la vita di chi, purtroppo, è diversamente abile. Accade che i miei genitori si recano alle rappresentazioni classiche deldi, fiore all’occhiello dello spettacolo italiano e internazionale. Una rassegna che si rinnova di anno in anno e che l’Istituto nazionale del dramma antico (Inda) organizza da 56 anni. Mia madre è da molti anni sulla sedia a rotelle e per tale ragione lei e padre, che l’accompagna, hanno avuto e hanno la possibilità di accedere alle ...

Advertising

UniCredit_IT : #UniCredit4Culture: #UniCredit, Sponsor della @Fondazione_Inda, promuove la tradizione del #teatro classico al Teat… - Flyingteacher67 : RT @Fondazione_Inda: Li abbiamo applauditi per un mese e stasera li saluteremo con un arrivederci. Ultima replica al #Teatro Greco di #Sira… - Fondazione_Inda : Li abbiamo applauditi per un mese e stasera li saluteremo con un arrivederci. Ultima replica al #Teatro Greco di… - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Dalla vendetta al processo in Tribunale, dallo Stargate ultraterreno ad Heroes di Bowie, dalla tragedia greca alle tragedie… - yeim24749963 : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4Culture: #UniCredit, Sponsor della @Fondazione_Inda, promuove la tradizione del #teatro classico al Teatro Gre… -