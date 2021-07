Spalletti soddisfatto | Siamo sulla strada giusta | diamo l' idea di essere una squadra ordinata

(Di sabato 31 luglio 2021) L'allenatore del Napoli, Luciano, ha commentato ai microfoni del sito ufficiale del club azzurro la vittoria per 3-0 ai danni del Bayern Monaco in amichevole. Ecco quanto evidenziato: "Sonodella prestazione, il percorso intrapreso è quello giusto. Oggi era fondamentale mettere minuti nelle gambe. Bisognava dare l'di unae ciriusciti. Un ordine attraverso il qualeriusciti a segnare e questo ci dà consapevolezza e serenità". È contento della condizione atletica dopo i primi 20 giorni di preparazione?"Sì certo, ...

Questo il commento di Luciano Spalletti al termine della partita pubblicato sul sito ufficiale del club: LA PARTITA - 'Sono soddisfatto della prestazione, il percorso intrapreso è quello giusto. Oggi ...'

Napoli, Spalletti dopo la vittoria sul Bayern: "Soddisfatto della prestazione, il percorso intrapreso è quello giusto" L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai canali ufficiali del club ...

Il tecnico dopo Bayern-Napoli: «C'è ancora tanto da lavorare, ma il percorso è quello corretto. Tutti sono andati oltre le mie aspettative»