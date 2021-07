Portiamo vaccini in Tunisia. Cimini e Colombo leggono l’appello di Formiche (Di sabato 31 luglio 2021) “L’Europa si unisca nel sostegno alla Tunisia per una soluzione democratica alla crisi e per consentire al Paese di disporre di vaccini e di risorse per lo sviluppo”: scrive così Piero Fassino su Twitter. Il presidente della Commissione Esteri della Camera italiana — che ha espresso il suo punto di vista sulla Tunisia in un’intervista a Formiche.net — condivide una posizione comune presa con i Parlamenti di Germania, Spagna e Francia. ”Attenzione e preoccupazione sui recenti avvenimenti”, scrivono in una nota stampa congiunta in cui esortano “i nostri Governi e l’Unione europea” a fronteggiare subito con ... Leggi su formiche (Di sabato 31 luglio 2021) “L’Europa si unisca nel sostegno allaper una soluzione democratica alla crisi e per consentire al Paese di disporre die di risorse per lo sviluppo”: scrive così Piero Fassino su Twitter. Il presidente della Commissione Esteri della Camera italiana — che ha espresso il suo punto di vista sullain un’intervista a.net — condivide una posizione comune presa con i Parlamenti di Germania, Spagna e Francia. ”Attenzione e preoccupazione sui recenti avvenimenti”, scrivono in una nota stampa congiunta in cui esortano “i nostri Governi e l’Unione europea” a fronteggiare subito con ...

