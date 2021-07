PL3 Gp Ungheria | Hamilton davanti a Verstappen | bene la Ferrari

(Di sabato 31 luglio 2021) Lewismette a referto il miglior giro nelle PL3 del Gp d’. Il britannico precede Maxe Valtteri Bottas. GP: Bottas prima dei due litiganti nelle PL2 PL3 Gp d’: cosa è successo? La prima monoposto a scendere in pista è quella di Mazepin, seguito dal compagno di scuderia Mick Schumacher. Mercedes e Red Bull optano per una sessione interamente dedicata alla gomma rossa, mettendo a referto ottimi tempi sul giro con, Bottas e. Sarà il britannico a chiudere la sessione in prima posizione grazie al tempo di ...

Advertising

F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Ungheria – Sintesi PL3: Hamilton davanti a Verstappen. Sainz 4° precede Leclerc #F1inGenerale - FormulaPassion : #F1 | I risultati delle PL3 dell'#HungarianGP: Hamilton precede Verstappen, Bottas e le Ferrari - F1inGenerale_ : F1 | GP Ungheria – Sintesi PL3: Hamilton davanti a Verstappen. Sainz 4° precede Leclerc #F1inGenerale - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL3 #FP3 #HungarianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL3 #FP3 #HungarianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -

Ultime Notizie dalla rete : PL3 Ungheria

IL GP D'2021 IN BREVE Gli orari tv del weekend di Budapest Risultati GP2021 Cronaca live: PL1 - PL2 -- QUALIFICHE - GARA Il riassunto delleI dati tecnici della pista Albo ...IL GP D'2021 IN BREVE Gli orari tv del weekend di Budapest Risultati GP2021 Cronaca live: PL1 - PL2 -- QUALIFICHE - GARA Il riassunto delle Qualifiche I dati tecnici della ...Hamilton è il più veloce in queste PL3 del GP d'Ungheria. Verstappen 2° a soli 88 millesimi, Bottas 3°. Ferrari in 4a e 5a posizione.Buono, quindi, il confronto con la McLaren di Norris. 12.40 – Norris sale in terza posizione dopo il suo primo giro con gomma Soft, a 344 millesimi da Bottas. Brutta botta per il tedesco, che risponde ...