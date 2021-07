No Green pass | corteo di protesta in centro a Torino

(Di sabato 31 luglio 2021) Nonostante il maltempo sono circa un migliaio i No Vax e i Noche si sono ritrovati questo pomeriggio in piazza Castello, a, per poi partire inlungo via Po.no come la scorsa settimana contro le nuove regole introdotte dal governo. Tra i partecipanti gli anarchici della casa occupata Prinz Eugen, con lo striscione “Immunizziamoci dal tecno-capitale”, e Forza Nuova. In piazza anche Italexit, che contro ilha raccolto un centinaio di firme.Dietro il banchetto per certificare le firme la consigliera comunale Marina Pollicino, ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Ancora una volta le strade di Parigi si riempiono di manifestanti no, che protestano contro il governo francese per la decisione del 12 luglio scorso di consentire l'ingresso a bar e ristoranti solo ai cittadini muniti di certificazione verde Covid - 19 . ...Niente panico. Per chi non ha ricevuto o ha smarrito il codice (authcode) per scaricare il, c'è una via d'uscita. Si avvicina infatti il 6 agosto, giorno in cui scatterà l'obbligo della certificazione vaccinale completa per frequentare bar e ristoranti al chiuso, per entrare in ...In una ventina di città in Italia, da Milano a Roma passando per Torino, senza mascherine e distanziamento, torna a manifestare il popolo contrario al certificato di vaccinazione ...L'ex nunzio si è scagliato contro la stretta sulle messe in latino voluta da Bergoglio e ovviamente contro il green pass che violerebbe la Costituzione italiana ...