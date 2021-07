Milan, Bennacer: «Spero di tornare presto in campo» – FOTO (Di sabato 31 luglio 2021) Bennacer, risultato positivo al Covid, ha pubblicato un messaggio sulle sue condizioni: le parole del centrocampista Ismael Bennacer parla attraverso i suoi profili social dopo la notizia della sua positività al Coronavirus. Le sue parole: «Sono risultato positivo al COVID a inizio settimana. Sono in isolamento e mi alleno a casa. Spero di tornare presto in campo. Grazie per i vostri messaggi». J'ai été testé positif au COVID en début de semaine, je suis à l'isolement et m'entraîne à la maison. J’espère retrouver les terrains rapidement, merci pour vos messages ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021), risultato positivo al Covid, ha pubblicato un messaggio sulle sue condizioni: le parole del centrocampista Ismaelparla attraverso i suoi profili social dopo la notizia della sua positività al Coronavirus. Le sue parole: «Sono risultato positivo al COVID a inizio settimana. Sono in isolamento e mi alleno a casa.diin. Grazie per i vostri messaggi». J'ai été testé positif au COVID en début de semaine, je suis à l'isolement et m'entraîne à la maison. J’espère retrouver les terrains rapidement, merci pour vos messages ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato… - DiMarzio : #Milan, #Bennacer positivo al Covid-19: non sarà a disposizione di #Pioli per l'amichevole contro il #Nizza - sportmediaset : Milan, #Bennacer positivo al Covid: sta bene e si allena a casa. #SportMediaset - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Milan, #Bennacer positivo al Covid-19: non sarà a disposizione di #Pioli per l'amichevole contro il #Nizza - Falla_Girare : RT @MilanPress_it: BENNACER POSITIVO AL COVID-19 ?? AC Milan comunica che Ismaël Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro l'O… -