LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Mattia Camboni chiude quinto a un punto dal podio (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.19 Dunque è oro Paesi Bassi, argento salvato per il rotto della cuffia dal francese Goyard, bronzo Cina con Bi Kun. Mattia Camboni chiude quinto a 1 punto dal podio, che amarezza… 9.17 L’israeliano Yoav Cohen vince la regata davanti all'”olandese volante” Kiran Badloe, terzo lo svizzero Mateo Sanz Lanz. 9.15 Al quarto leg l’israeliano Cohen conduce con 20? di vantaggio sul leader olandese Badloen, già sicuro dell’oro. In questo momento Mattia Camboni terminerebbe al ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.19 Dunque è oro Paesi Bassi, argento salvato per il rotto della cuffia dal francese Goyard, bronzo Cina con Bi Kun.a 1dal, che amarezza… 9.17 L’israeliano Yoav Cohen vince la regata davanti all'”olandese volante” Kiran Badloe, terzo lo svizzero Mateo Sanz Lanz. 9.15 Al quarto leg l’israeliano Cohen conduce con 20? di vantaggio sul leader olandese Badloen, già sicuro dell’oro. In questo momentoterminerebbe al ...

