LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Mattia Camboni chiude quinto a un punto dal podio, quarta Marta Maggetti, Tita-Banti in testa nel Nacra 17 dopo 9 regate (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con le Olimpiadi su OA Sport. 10.12 Si chiude dunque anche la settima giornata della Vela alle Olimpiadi, una giornata agrodolce per l’Italia con il quarto posto di Marta Maggetti nella Medal Race del windsurf RS:X e il quinto di Mattia Camboni, squalificato nella Medal Race e ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15 La nostrasiqui, grazie per averci seguito fino a questo, buon proseguimento di giornata con lesu OA Sport. 10.12 Sidunque anche la settima giornata dellaalle, una giornata agrodolce per l’Italia con il quarto posto dinella Medal Race del windsurf RS:X e ildi, squalificato nella Medal Race e ...

