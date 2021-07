LIVE – Scherma sciabola femminile a squadre, ottava giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) (Di sabato 31 luglio 2021) La DIRETTA testuale dell’ottava giornata di gare di Scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Di scena la sciabola femminile a squadre, con l’Italia che verrà rappresentata da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston. Le Azzurre scenderanno in pedana a partire dalle 4:24 italiane per i quarti di finale contro la Cina. Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti, fino alle finali per le medaglie. COME VEDERE GLI INCONTRI IN DIRETTA IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA DI SABATO 31 LUGLIO I ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Latestuale dell’di gare dialle Olimpiadi di. Di scena la, con l’Italia che verrà rappresentata da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston. Le Azzurre scenderanno in pedana a partire dalle 4:24 italiane per i quarti di finale contro la Cina. Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti, fino alle finali per le medaglie. COME VEDERE GLI INCONTRI INIL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA DI SABATO 31 LUGLIO I ...

Advertising

infoitsport : LIVE – Scherma SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE, ottava giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - infoitsport : Risultati scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: sciabola a squadre femminile - zazoomblog : Olimpiadi: italiani in gara oggi sabato 31 luglio: Quadarella bronzo negli 800 sl! Scherma in finalina Nespoli darg… - Quotidianinet : Olimpiadi: italiani in gara oggi, sabato 31 luglio: Quadarella bronzo negli 800 sl! Scherma in finalina, Nespoli in… - zazoomblog : Olimpiadi: italiani in gara oggi sabato 31 luglio: Quadarella bronzo negli 800 sl! Scherma in finalina Nespoli in f… -