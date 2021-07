L’ex direttore medico dell’ospedale di Alzano scrive a Gori: “Perchè il silenzio sulla commissione d’inchiesta?” (Di sabato 31 luglio 2021) Alzano Lombardo. Senza peli sulla lingua, per far emergere tramite una vera commissione d’inchiesta sul Covid la verità e le responsabilità che portarono a inizio 2020 allo scoppio della pandemia Covid in provincia di Bergamo e in Italia. L’ex direttore medico dell’ospedale Pesenti Feaaroli di Alzano Lombardo Giuseppe Marzulli ha scritto una lunga lettera indirizzata al sindaco di Bergamo Giorgio Gori, per chiedergli di prendere una posizione netta riguardo la decisione di limitare l’indagine sul Covid al 30 gennaio 2020, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 31 luglio 2021)Lombardo. Senza pelilingua, per far emergere tramite una verasul Covid la verità e le responsabilità che portarono a inizio 2020 allo scoppio della pandemia Covid in provincia di Bergamo e in Italia.Pesenti Feaaroli diLombardo Giuseppe Marzulli ha scritto una lunga lettera indirizzata al sindaco di Bergamo Giorgio, per chiedergli di prendere una posizione netta riguardo la decisione di limitare l’indagine sul Covid al 30 gennaio 2020, ...

Advertising

Nicola23453287 : RT @Lorenzo62752880: William Dab, epidemiologo ed ex direttore generale della sanità in Francia, 'Non si è mai visto l'obbligo per un vacc… - JimmyMcGill70 : un altro evidente segno di transizione: --Torino, il concorso truccato per la figlia del primario: “Così anche un c… - NoLockdownNo : RT @Lorenzo62752880: William Dab, epidemiologo ed ex direttore generale della sanità in Francia, 'Non si è mai visto l'obbligo per un vacc… - EmiSilver1 : RT @Lorenzo62752880: William Dab, epidemiologo ed ex direttore generale della sanità in Francia, 'Non si è mai visto l'obbligo per un vacc… - ZTL29492447 : RT @Lorenzo62752880: William Dab, epidemiologo ed ex direttore generale della sanità in Francia, 'Non si è mai visto l'obbligo per un vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex direttore Centrale a carbone di Monfalcone: ex direttore e A2A davanti al Gup il 24 novembre Il Piccolo