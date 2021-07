L’Avellino batte un colpo in attacco: è fatta per Plescia (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’Avellino è una delle protagoniste del mercato estivo del Girone C di LegaPro. Dopo giornate di febbrili trattative, ecco il primo colpo in attacco per la formazione di Piero Braglia: Vincenzo Plescia. L’attaccante del Renate classe ’98 sposerà il progetto biancoverde dopo l’avventura alla Vibonese (32 presenze, 11 reti). Il direttore sportivo Salvatore Di Somma ha sbaragliato la concorrenza del Catanzaro. Dotato di caratteristiche fisiche da ariete puro. Plescia è cresciuto nelle giovanili del Palermo prima di passare all’Empoli e successivamente al Renate. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –è una delle protagoniste del mercato estivo del Girone C di LegaPro. Dopo giornate di febbrili trattative, ecco il primoinper la formazione di Piero Braglia: Vincenzo. L’attaccante del Renate classe ’98 sposerà il progetto biancoverde dopo l’avventura alla Vibonese (32 presenze, 11 reti). Il direttore sportivo Salvatore Di Somma ha sbaragliato la concorrenza del Catanzaro. Dotato di caratteristiche fisiche da ariete puro.è cresciuto nelle giovanili del Palermo prima di passare all’Empoli e successivamente al Renate. ...

