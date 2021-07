La fragilità mentale degli atleti non è colpa del Covid

Leggi su panorama

(Di sabato 31 luglio 2021) Simon Biles la più grande ginnasta del mondo. Benedetta Pilato 16 anni stella e promessa del nuoto italiano. Le Olimpiadi di Tokyo stanno mostrando molto di più delle edizioni passate le. Ad essere in difficoltà in particolare le promesse del nuoto italiano come Simona Quadarella che è comunque è riuscita a conquistare la finale800 stile libero dopo la delusione nei 1500. Stesso discorso per Federico Burdisso che dopo aver ricevuto il bronzo per i 200 metri a farfalla, ha ammesso che neanche voleva gareggiare: «con tutta la pressione che avevo addosso, sono strani per me questi Giochi». «È ok ...