Highlights e gol Roma-Siviglia 0-0 | amichevole 2021 VIDEO

(Di sabato 31 luglio 2021) Glie le azioni salienti dia Faro in Portogallo. Tante occasioni per le due squadre: parte meglio ilma Fuzato dice no in due occasioni a Ocampos e En Nesyri. Poi è Mkhitaryan a sfiorare il vantaggio giallorosso. Nella ripresa Gudelj lascia in dieci ilma lanon ne approfitta. SportFace.

Il video con glie idi Cagliari - Augsburg 1 - 3, match valido come amichevole del precampionato 2021 dei sardi. Non una buona prestazione quella della squadra di Semplici, irretita dai tedeschi che ne ...Bayern Monaco - Napoli 0 - 3: Video edell'amichevole precampionato degli azzurri ... Con quelInsigne è andato vicinissimo a vincere il premio Uefa per il migliordella stagione 2020/...Gli highlights e le azioni salienti di Roma-Siviglia, amichevole 2021 a Faro in Portogallo. Tante occasioni per le due squadre: parte meglio il Siviglia ma Fuzato dice no in due occasioni a Ocampos e ...Il video con gli highlights e i gol di Nizza-Milan 1-1, amichevole del precampionato 2021 dei rossoneri di Pioli. Contro un’altra squadra dagli stessi colori sociali, il Diavolo impatta per 1-1 all’Al ...