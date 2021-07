Claudia Mori | cosa fa | com’era e com’è oggi la moglie di Celentano Età | altezza | peso | dove vive

Leggi su tuttivip

(Di sabato 31 luglio 2021) Pensare che ha debuttato di fronte alla cinepresa cinematografica quando aveva solamente 14 anni. Peccato che, in parte, il suo talento sia stato adombrato per via della carriera del marito. Il suo vero cognome è Moroni, masuona meglio per un vincente curriculum nello spettacolo. Molti credono sia ‘sparita’, ma in realtà lavora ancora a tempo pieno. Probabilmente negli anni, guardando La prova del cuoco, avrete conosciuto anche la sua sorella maggiore Anna Moroni e magari non sapevate neanche che le due fossero parenti.ha recitato in oltre venti film e, dal 1991, gestisce l’etichetta ...