Calciomercato Serie C, Bari: Scavone rinnova fino al 2023 (Di sabato 31 luglio 2021) Bari - Il Bari , in un comunicato, ha ufficializzato il rinnovo biennale di Manuel Scavone . Ecco la nota del club: " SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato il rinnovo biennale di Manuel. Ecco la nota del club: " SSCrende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Bari: Scavone rinnova fino al 2023 Dopo una stagione in prestito vissuta da protagonista in Serie B, Scavone ha sposato a pieno la politica societaria, tornando così per la terza volta in carriera a vestire il biancorosso: per lui già ...

Lovato all'Atalanta, il saluto al Verona: 'Fiducia e mentalità, grazie di cuore' L'Hellas ha creduto in me da subito, ha realizzato il mio sogno di giocare in Serie A fino all'azzurro dell'Under 21 con due stagioni e tante soddisfazioni indelebili per me. Ci tengo a ringraziare ...

Calciomercato Serie B, Como: dal Genoa ecco Parigini Corriere dello Sport Murata: preso il centrocampista Alessio Cangini Alessio Cangini, centrocampista classe 1991, figlio d'arte: suo padre Sandro è stato un attaccante di vaglia e ora è direttore sportivo della Vis Pesaro.

UFFICIALE, Lovato passa dal Verona all'Atalanta Adesso è ufficiale, Matteo Lovato è un nuovo giocatore dell'Atalanta. A comunicarlo ufficialmente è l'Hellas Verona, che cede il giocatore ai nerazzurri a ...

