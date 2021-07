BEN WHITE, DIFENSORE A PESO D’ORO (Di sabato 31 luglio 2021) L’Arsenal ha ufficializzato nella giornata di ieri l’acquisto del DIFENSORE Ben WHITE, pagandolo 50 milioni di sterline, circa 58 milioni di euro dal Brighton. Un prezzo altissimo, che conferma la tradizione di come in Premier, negli ultimi anni, ci sia questa indicazione nel pagare i difensori a cifre mostruose. Ricordiamo le cifre astronomiche spese per Maguire (80 milioni di sterline) dallo United, o Van Dijk dal Liverpool (75 milioni di sterline). Il primo in Italia invece è De Ligt della Juve, pagato 2 estati fa circa 70 milioni di euro. Si avvicina a questa cifre Ben WHITE, che l’Arsenal ha voluto fortemente prelevandolo dal ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) L’Arsenal ha ufficializzato nella giornata di ieri l’acquisto delBen, pagandolo 50 milioni di sterline, circa 58 milioni di euro dal Brighton. Un prezzo altissimo, che conferma la tradizione di come in Premier, negli ultimi anni, ci sia questa indicazione nel pagare i difensori a cifre mostruose. Ricordiamo le cifre astronomiche spese per Maguire (80 milioni di sterline) dallo United, o Van Dijk dal Liverpool (75 milioni di sterline). Il primo in Italia invece è De Ligt della Juve, pagato 2 estati fa circa 70 milioni di euro. Si avvicina a questa cifre Ben, che l’Arsenal ha voluto fortemente prelevandolo dal ...

peppipatti : L'#Arsenal continua a spendere fior di quattrini nel #Calciomercato. I risultati, però, continuano a peggiorare. I… - Lauradaisym : @alidinuvole @ayellowlamp C'è un motivo ben preciso per il quale Beth è afroamericana e fa cagare questo white washing. - keelian_florido : #Fichajes de ayer: - Ben White (Brighton) ?? Arsenal (58,5 millones de €). - Arnór Sigurdsson (CSKA de Moscú) ??… - DanieleMeloni80 : Nuovi contratti per Xhaka e Bellerin? Are we fucking serious? - AndyVIVEX : @MattPetcoke Questi hanno spesso 50 milioni di sterline per Ben White lol -