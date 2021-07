Badminton, Olimpiadi Tokyo: Chen Yu Fei sfiderà Chen Yu Fei per l’oro (Di sabato 31 luglio 2021) La serata di Tokyo ha stabilito chi si contenderà l’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel torneo dell’individuale femminile di Badminton. Cina avanza nel torneo grazie a Chen Yu Fei, atleta che si contende il successo contro Tai Tzu-ying. La prima semifinale ha premiato Chen Yu Fei che non ha avuto vita facile contro la connazionale He Bin Jiao. 2-1 è il risultato finale di una partita che si è decisa nell’ultimo set dopo una lunga battaglia nella prima fase. L’indiana Pusarla Venkata Sindhu alza bandiera bianca in una semifinale a senso unico. ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) La serata diha stabilito chi si contenderàalledinel torneo dell’individuale femminile di. Cina avanza nel torneo grazie aYu Fei, atleta che si contende il successo contro Tai Tzu-ying. La prima semifinale ha premiatoYu Fei che non ha avuto vita facile contro la connazionale He Bin Jiao. 2-1 è il risultato finale di una partita che si è decisa nell’ultimo set dopo una lunga battaglia nella prima fase. L’indiana Pusarla Venkata Sindhu alza bandiera bianca in una semifinale a senso unico. ...

