Allegri | “Ronaldo è tornato con grande entusiasmo | Dybala ha un affaticamento E su Pjanic…”

(Di sabato 31 luglio 2021) Massimiliano, allenatore della Juventus, al termine della sfida con il Monza, si è fermato ai microfoni di Mediaset per fare il punto della situazione in casa bianconera. Ecco un estratto delle sue parole: Sucone sta bene. Paulo, invece, ha unal quadricipite della gamba sinistra. Martedì rientra con la squadra. Dovrebbe esserci a Barcellona”. Su Kulusevski “Kulusevski ha buone potenzialità, ma deve migliorare molto in alcune cose. Soprattutto in cattiveria sotto porta. Ci sono ...

Come contro il Cesena,lancia tanti giovani anche all'U - Power Stadium: rimandato l'esordio stagionale per Dybala e. Il prossimo appuntamento per la Juve sarà un test di lusso, l'8 ...Come contro il Cesena,lancia tanti giovani anche all'U - Power Stadium: rimandato l'esordio stagionale per Dybala e. Il prossimo appuntamento per la Juve sarà un test di lusso, l'8 ...Dopo la vittoria per 2-1 con il Monza, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così anche di mercato dopo le dichiarazioni di Nedved nel pre match. Qui invece tutte le amichevoli d ...Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus: "Kulusevski deve migliorare. Pjanic? Ho già Ramsey davanti alla difesa" ...