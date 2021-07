Windows 10: l’aggiornamento KB5004296 in download | Punto Informatico (Di venerdì 30 luglio 2021) Tra i bug risolti dal nuovo update per Windows 10 (KB5004296, cumulativo e opzionale) quelli segnalati a più riprese dagli appassionati di gaming. Windows 10: l’aggiornamento KB5004296 in download Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Windows 10: l’aggiornamento KB5004296 in download Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 luglio 2021) Tra i bug risolti dal nuovo update per10 (, cumulativo e opzionale) quelli segnalati a più riprese dagli appassionati di gaming.10:in. Read MoreL'articolo10:inproviene da HelpMeTech.

Advertising

OneTwoTweet2 : E quando doveva farmelo l'aggiornamento di sistema forzato, in seguito a errore di sistema, il caro windows, se non… - vonmauruen : @MediasetTgcom24 È l’aggiornamento Windows - Plaffo : AdDuplex: Crescono gli utenti Insider per provare Windows 11, l'aggiornamento May 2021 Update al 26%! - WelfareNetwork : Zeus Windows 10, svelato l'aggiornamento 21H2 - LucidaLyrae : 'L'aggiornamento richiederà 15 minuti' Un'ora e mezza fa. Lo dico sempre che Big Sug è il Windows Vista dei MAC. -