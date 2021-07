Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - SkyTG24 : Gregorio #Paltrinieri torna sul podio olimpico dopo l’oro di Rio 2016: l’azzurro butta il cuore oltre l’ostacolo e,… - RaiNews : Oro nel doppio pesi leggeri di canottaggio con Federica Cesarini e Valentina Rodini. Argento con Gregorio Paltrinie… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: Paltrinieri terzo in batteria 1500, va in finale: (ANSA) - TOKYO, 30 LUG - Gregorio Paltrin… - zazoomblog : Olimpiadi di Tokyo 2020 le gare e i risultati di oggi 30 luglio: Boari bronzo nel tiro con l’arco sono 20 le medagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo Paltrinieri

Gregorio, l'uomo che ha fatto la storia vincendo la medaglia d'argento negli 800 stile alle Olimpiadi di, oltre ad essere uno dei migliori atleti italiani, è anche un uomo perdutamente ...... per l'atletica, Nadia Battocletti ai 5000 metri Gregorioconquista il pass per la finale dei 1500 stile libero ai Giochi olimpici di2020. L'azzurro chiude la sua batteria col ...Conclusa l'ultima giornata di batterie del nuoto ai Giochi della XXXII Olimpiade. Sono diversi i motivi per cui si può sorridere. Ecco il recap ...Gregorio Paltrinieri si è qualificato per la finale dei 1500 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro (argento negli 800) è arrivato terzo nella sua batteria in 14'49''17, quarto tempo gen ...