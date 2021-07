Tokyo 2020, canottaggio. Di Mauro: “Emozioni belle, a Parigi 2024 voglio una medaglia” (Di venerdì 30 luglio 2021) Gennaro Di Mauro ha chiuso al secondo posto la Finale B (0ttavo assoluto) nel singolo maschile di canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un risultato che dà fiducia al 19enne di 2 metri e 10 di Massa di Somma, paesino in provincia di Napoli. “Ho vissuto Emozioni veramente belle, un’esperienza fantastica da quando ho messo piede nel villaggio fino ad ora che è tutto finito” ha raccontato all’Italpress l’azzurro, che ha riportato l’Italia in semifinale nel singolo a distanza di 33 anni dall’ultima volta con Giovanni Calabrese a Seul 1988. “Sono migliorato di gara in gara, poi aver ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Gennaro Diha chiuso al secondo posto la Finale B (0ttavo assoluto) nel singolo maschile dialle Olimpiadi di. Un risultato che dà fiducia al 19enne di 2 metri e 10 di Massa di Somma, paesino in provincia di Napoli. “Ho vissutoveramente, un’esperienza fantastica da quando ho messo piede nel villaggio fino ad ora che è tutto finito” ha raccontato all’Italpress l’azzurro, che ha riportato l’Italia in semifinale nel singolo a distanza di 33 anni dall’ultima volta con Giovanni Calabrese a Seul 1988. “Sono migliorato di gara in gara, poi aver ...

