Temptation Island 9 | Carlotta Adacher spiega i suoi attuali rapporti con Alessandro Autera

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Carlotta Adacher spiega i suoi attuali rapporti con Alessandro Autera. Il ragazzo, dopo la ro… - misamot0nin : taehyun ormai considerato alla stregua di alessandro di temptation island i feek sick chiudiamo la palestra della h… - FaNaTiKo10 : @SoloCristy Ahhhhhhhhh sacrilegioooo oggi male male come risposte. Temptation Island non ci sono le repliche? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Vanity Fair Italia

Manuela Carriero è stata una delle grandi protagoniste di2021 . La sua storia con Stefano Sirena è finita e lei oggi appare felice tra le braccia del tentatore Luciano Punzo . Spesso Stefano ha parlato di lei come di una donna dedita ...Stefano Sirena in queste ore si è scagliato contro la sua ex fidanzata Manuela Carriero che alo ha lasciato per il tentatore Luciano Punzo . L'uomo, dopo averla attaccata, ha messo in discussione anche questa nuova relazione parlando di "favola" e di "finzione" e svelando ...Inoltre Sirena ha iniziato una vera e propria relazione con la tentatrice Federica Cloe ( i particolari qui Temptation Island; Procede la frequentazione fra Stefano Sirena e Federica Cloe che spiega ...Alessandro Autera ha preso parte a Temptation Island 9 insieme alla fidanzata Jessica Mascheroni, con cui aveva una storia d'amore da ben set ...